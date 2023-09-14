Украина потеряла две ракеты Storm Shadow, но ни одну не перехватила российская ПВО — военный эксперт Коваленко
Предположительно, по Севастополю 13 сентября ударили ракеты Storm Shadow (Фото:REUTERS TV via REUTERS)
Противовоздушной обороне оккупантов очень сложно перехватывать британские крылатые ракеты Storm Shadow или их аналог SCALP-EG, пока не зафиксирован ни один случай их сбивания. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Александр Коваленко.
Причина неудач россиян — особый функционал этих ракет, которые запускают с самолетов, говорит он.