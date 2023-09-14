Украина потеряла две ракеты Storm Shadow, но ни одну не перехватила российская ПВО — военный эксперт Коваленко

14 сентября, 12:55
NV Премиум
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Предположительно, по Севастополю 13 сентября ударили ракеты Storm Shadow (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Предположительно, по Севастополю 13 сентября ударили ракеты Storm Shadow (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Автор: Юлия Петрова

Противовоздушной обороне оккупантов очень сложно перехватывать британские крылатые ракеты Storm Shadow или их аналог SCALP-EG, пока не зафиксирован ни один случай их сбивания. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Александр Коваленко.

Причина неудач россиян — особый функционал этих ракет, которые запускают с самолетов, говорит он.

Теги:   Ракеты ПВО Радио NV Война России против Украины Storm Shadow Александр Коваленко военный эксперт

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