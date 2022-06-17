«Очень эффективное». Переданное Украине западное оружие почти мгновенно оказывается на передовой — Минобороны

17 июня, 16:43
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Представитель Минобороны Александр Мотузяник заявил, что оружие, которое Украина получает в качестве помощи от международных партнеров, почти мгновенно оказывается на передовой.

«Оружие идет, и оно фактически мгновенно оказывается на передовой. Мы видим результаты применения американских пушек 777. Генштаб сообщал также об успехах применения фарнцузских артиллерийских систем CAESAR», - сказал он.

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По его словам, это очень эффективное оружие, позволяющее поражать врага на расстоянии точными ударами.

https://www.youtube.com/watch?v=yCkj72C7Jwo&t=800s

Мотузяник заявил, что процесс поставки вооружения продолжается, и как только Украина получит его в достаточном количестве, это даст возможность переломить ситуацию на фронте.

https://www.youtube.com/watch?v=uQAHO62S4ZQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Минобороны Украины Оружие Война России против Украины

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