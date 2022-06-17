«Очень эффективное». Переданное Украине западное оружие почти мгновенно оказывается на передовой — Минобороны 17 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Представитель Минобороны Александр Мотузяник заявил, что оружие, которое Украина получает в качестве помощи от международных партнеров, почти мгновенно оказывается на передовой.

«Оружие идет, и оно фактически мгновенно оказывается на передовой. Мы видим результаты применения американских пушек 777. Генштаб сообщал также об успехах применения фарнцузских артиллерийских систем CAESAR», - сказал он.

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По его словам, это очень эффективное оружие, позволяющее поражать врага на расстоянии точными ударами.

Мотузяник заявил, что процесс поставки вооружения продолжается, и как только Украина получит его в достаточном количестве, это даст возможность переломить ситуацию на фронте.

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