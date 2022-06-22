«На отдельных направлениях». На один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов врага — Минобороны 22 июня, 16:07 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны заявили, что на один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов врага (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов врага, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, несмотря на огромные потери в личном составе и технике, у оккупантов больше вооружения и они пытаются победить исключительно количеством.

«На отдельных направлениях один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов врага. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой, особенно в условиях городской застройки», — сказал Александр Мотузяник в ходе брифинга.

Видео дня

В Минобороны заявили, что основной целью противника на данном этапе остается выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом и блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.