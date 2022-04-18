Минобороны Украины опровергло российский фейк об уничтожении транспортного самолета ВСУ в районе Одессы

18 апреля, 16:24
Цей матеріал також доступний українською
Александр Мотузяник (Фото:СНБО)

Александр Мотузяник (Фото:СНБО)

Поддержи НВ

В Министерстве обороны Украины не подтвердили распространенную РФ информацию об уничтожении в районе Одессы украинского транспортного самолета с вооружением.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Интерфакс-Украина.

«Я не подтверждаю эту информацию», — сказал Мотузяник.

Видео дня

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что российские средства ПВО якобы сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией вооружения, поставленного Украине западными странами.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Минобороны РФ Военный самолет Александр Мотузяник Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X