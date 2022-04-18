Минобороны Украины опровергло российский фейк об уничтожении транспортного самолета ВСУ в районе Одессы 18 апреля, 16:24 Цей матеріал також доступний українською Александр Мотузяник (Фото:СНБО)

В Министерстве обороны Украины не подтвердили распространенную РФ информацию об уничтожении в районе Одессы украинского транспортного самолета с вооружением.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Интерфакс-Украина.



«Я не подтверждаю эту информацию», — сказал Мотузяник.

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Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что российские средства ПВО якобы сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией вооружения, поставленного Украине западными странами.

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