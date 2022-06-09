Потеряла 800 погибшими и 400 ранеными: украинские военные разбили мотострелковую бригаду оккупантов — Генштаб

9 июня, 08:05
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ВСУ разбили мотострелковую бригаду российских оккупантов (Фото:Генштаб)

ВСУ разбили мотострелковую бригаду российских оккупантов (Фото:Генштаб)

В боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ понес колоссальные потери.

Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, бригада российских оккупантов ориентировочно потеряла 800 погибшими и около 400 ранеными.

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Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали около 1800 военнослужащих из числа бригады.

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В Генштабе добавили, что в целях улучшения тактического положения оккупанты готовятся к форсированию водных помех. Вели воздушную разведку БПЛА.

Армия РФ усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62.

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Дополнительно развернули подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК Точка-У.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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