Не осилили собственное производство. Насколько российская авиация зависит от двигателей Мотор Сич и где может брать замену — интервью НВ 24 октября, 21:32 Эксклюзив НВ Согласно оценкам специалистов, авиационные двигатели Мотор Сич — один из самых критических пунктов для российского авиастроения, в том числе гражданских и военных вертолетов (Фото:Александр Прилепа / УНИАН)

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, — о том, насколько существенный удар российскому военно-промышленному комплексу наносит прекращение поставок продукции Мотор Сич и чем Россия может ее заменить

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения Служба безопасности Украины задержала почетного президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в поставках двигателей и других запчастей к ударным вертолетам страны-агрессора.

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НВ обратился за профессиональной консультацией к Алексею Мельнику, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, чтобы выяснить, насколько российский военно-промышленный комплекс зависим от продукции Мотор Сичи, насколько хватит имеющегося авиационного ресурса и есть ли у РФ альтернативы украинским двигателям.

— Насколько российская военная техника, в частности, авиация, зависимая от продукции предприятия Мотор Сич?

— Хочу сказать, что доступная на данный момент информация по разным причинам не может быть полностью объективной. В 2012 году Центр интеграционных исследований в Санкт-Петербурге опубликовал доклад Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС. Это очень основательный доклад, где накануне ожидаемого подписания Киевом ассоциации с ЕС оценивались вероятные потери для РФ, в частности, для военно-промышленного комплекса, если Украина выйдет или не войдет в российские интеграционные проекты.

И хотя эта информация достаточно устарела, согласно этому докладу, россияне признавали, что РФ имеет высокий уровень зависимости от поставок узлов, агрегатов и комплектующих с украинских предприятий. В частности, выделяли такие направления, по которым такая зависимость ощущалась наиболее остро: авиационное двигателестроение и совместные проекты в сфере гражданского самолетостроения, гарантийное обслуживание межконтинентальных баллистических ракет и корабельное газотурбинное двигателестроение.

Из этого следует, что как тогда, так и сейчас российский ВПК, несмотря на попытки диверсификации и автономизации цикла производства вооружения, так и не смог наладить полностью замкнутый цикл этого производства. И именно авиационные двигатели Мотор Сич был для них один из самых критических пунктов.

Что касается конкретно двигателей, то это, согласно исследованию, двигатели ТВ3−117, ВК-2500, АИ-9 В. Их устанавливают либо как основной двигатель, либо, проще говоря, как «стартеры». Такими двигателями оснащались вертолеты Ми-24, Ми-8/Ми-17, Ми-171/172, Ка-27/28/29, Ка-31/32 и Ка-50/52.