В Минобороны разъяснили, как предыдущая служба повлияет на отсрочку по новым контрактам

Новые мотивационные контракты в Силах обороны Украины устанавливают четкие сроки службы : по завершении контракта военнослужащие гарантированно получают право на увольнение и отсрочку от призыва.

Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, срок службы по предыдущему контракту не засчитывается в срок службы по новому: то есть если военнослужащему, например, оставался год до завершения предыдущего контракта, то после подписания нового — на 10 или 24 месяца — ему придется отслужить полный новый срок.

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Исключение касается выпускников военных учебных заведений, которые еще не отслужили обязательный срок по первому контракту: для них новый контракт заключается на срок не менее оставшейся части предыдущего.

Как рассчитывают отсрочку

Общая отсрочка складывается из базовой (6 месяцев) и дополнительной, которая зависит от вида нового контракта, участия в боевых задачах и продолжительности службы — до 2022 года или начиная с него.

Для пехотно-штурмового контракта к базовым 6 месяцам добавляются: по 3 месяца за каждый месяц выполнения боевых задач, по 6 месяцев за каждый год службы в период с 2022 года до подписания нового контракта и по 1 месяцу за каждый год службы до 2022 года.

Для боевого или базового контракта сроком на 24 месяца к базовым 6 месяцам добавляется по 1 месяцу за каждые 30 дней выполнения боевых задач и по 1 месяцу за каждый год службы до 2022 года.

По данным Минобороны, принцип предоставления отсрочки одинаков для офицеров, сержантов и солдат, а сама система контрактов строится на принципах справедливости и прогнозируемости. Подробнее об условиях контрактов можно узнать на сайте army.gov.ua, а по возникающим вопросам работает горячая линия Минобороны (номер 1519).