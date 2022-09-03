Пол моста обрушилось. Появились новые спутниковые снимки разрушенной переправы у Каховской ГЭС после ударов ВСУ
Спутниковый снимок моста вблизи Каховской ГЭС (Фото:Benjamin Pittet / Twitter)
На новых спутниковых снимках моста Каховской ГЭС видны значительные разрушения переправы в результате ударов ВСУ.
Свежий спутниковый снимок в субботу, 3 сентября, опубликовал OSINT-исследователь Бенджамин Питте в Twitter.
«Из-за многочисленных украинских ударов обрушился мост дамбы в Новой Каховке. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден», — отмечает он.
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