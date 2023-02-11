Россияне распространили видео с якобы атакой на мост в Одесской области, ОВА не подтвердила достоверность

11 февраля, 12:34
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Кадр якобы атаки россиян на мост в Затоке (Фото:Скриншот / Ian Matveev / Twitter)

Кадр якобы атаки россиян на мост в Затоке (Фото:Скриншот / Ian Matveev / Twitter)

Россияне заявляют о якобы обстреле моста в Затоке Одесской области. Однако украинские официальные лица не сообщали такую информацию.

В пятницу, 10 февраля, видео с якобы атакой распространил российский военный эксперт Ян Матвеев в Twitter и ряд других российских аккаунтов в соцсетях.

Отмечается, что обстрел якобы был произведен российским морским беспилотником.

Видео дня

Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что подтверждений достоверности этих кадров нет.

«Мы уже проходили „вброс“ таких видео и распространение подобной информации. Военные сообщат, что если что-то было такое, пока такой информации нет», — сказал он в эфире общенационального телемарафона 11 февраля.

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Российские оккупанты в ночь на субботу, 11 февраля, атаковали территорию Одесской области. В частности, враг сбросил с самолета Су-24М четыре авиабомбы на остров Змеиный.

https://www.youtube.com/embed/IDtSud9t7bw
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Одесская область Оккупант Видео Затока Война России против Украины

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