Россияне распространили видео с якобы атакой на мост в Одесской области, ОВА не подтвердила достоверность
Кадр якобы атаки россиян на мост в Затоке (Фото:Скриншот / Ian Matveev / Twitter)
Россияне заявляют о якобы обстреле моста в Затоке Одесской области. Однако украинские официальные лица не сообщали такую информацию.
В пятницу, 10 февраля, видео с якобы атакой распространил российский военный эксперт Ян Матвеев в Twitter и ряд других российских аккаунтов в соцсетях.
Отмечается, что обстрел якобы был произведен российским морским беспилотником.
Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что подтверждений достоверности этих кадров нет.
«Мы уже проходили „вброс“ таких видео и распространение подобной информации. Военные сообщат, что если что-то было такое, пока такой информации нет», — сказал он в эфире общенационального телемарафона 11 февраля.
Российские оккупанты в ночь на субботу, 11 февраля, атаковали территорию Одесской области. В частности, враг сбросил с самолета Су-24М четыре авиабомбы на остров Змеиный.