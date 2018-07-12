12 июля 2018, четверг

Мост рухнул вместе с грузовиком в Днепропетровской области

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Кузов проехал, а прицеп упал вместе с мостом
Фото: Артур Мартовицкий via Facebook

Кузов проехал, а прицеп упал вместе с мостом

В селе Новая Дача Павлоградского района Днепропетровской области под грузовиком обрушился мост, в результате прицеп грузовика упал вместе с конструкцией.

По словам народного депутата Артура Мартовицкого, мост более трех месяцев находился в аварийном состоянии.

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"По словам Руслана, водителя грузовика, ни предупредительных, ни запретительных дорожных знаков он не видел. Даже - временных. Представители облавтодора, которые ночью «проведали» его после аварии, подтвердили, что мост с апреля - аварийный", - рассказал нардеп.

Местное издание Павлоград.dp.ua сообщило,  машины не ездили по объездной дороге, потому что жители села вырыли канавы, ведь активное транспортное движение на их улице приводит к едкому дыму, опасностям от машин, которые превышают скорость, и даже разрушениям домов от грузовиков.

 

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