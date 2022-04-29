Важный объект для оккупантов. В ВСУ подтвердили, что мост под Мелитополем подорвало движение сопротивления 29 апреля, 02:21 Цей матеріал також доступний українською Мост в Мелитопольском районе, который уничтожило движение сопротивления (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook)

Силы спецопераций ВСУ подтвердили, что мост возле временно захваченного Мелитополя Запорожской области, который использовали российские оккупанты, подорвало Движение сопротивления ВСУ.

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Как сообщается в Facebook Сил спецопераций, уничтоженный мост был для россиян важным логистическим объектом по пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Они перевозили технику и боеприпасы по железной дороге во временно захваченные районы. По данным ВСУ, маршрут также играл важную роль в наращивании сил оккупантов в направлении Пологов, Токмака и Мариуполя.



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«Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение уничтожить объект. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил спецопераций ВС Украины», — рассказали в ССО.



Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал о «самоликвидации» моста в Якимовке Мелитопольского района, по которому российские оккупанты возили оружие и топливо из Крыма.

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