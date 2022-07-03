Подорван мост между Мелитополем и Токмаком, по которому оккупанты возили оружие — ССО 3 июля, 22:49 Мост между Мелитополем и Токмаком, который россияне использовали для транспортировки своего оружия, подорван (иллюстративное фото) (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

Неизвестные в воскресенье, 3 июля, подорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком, по которому российские оккупанты перевозили оружие.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ.



«Взрыв произошел в оккупированном селе Любимовка. Нетрудно догадаться, что именно по этой ветке оккупанты перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт. Однако теперь по „техническим причинам“ помощь может не поступить», — отметили в Центре.

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Там напомнили, что накануне благодаря партизанам между Якимовкой и Мелитополем сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами.

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