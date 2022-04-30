Вражеский авианалет. Мост с вагонами в Донецкой области разрушили российские оккупанты — штаб ООС уточнил информацию 30 апреля, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Мост с вагонами в Донецкой области разрушили оккупанты, уточнили в штабе ООС (Фото:Скриншот из видео hromadske/Telegram)

Штаб операции Объединенных сил опроверг информацию о том, что железнодорожный мост Лиман — Райгородок через Северский Донец взорвали украинские военные. Он был разрушен в результате авианалета РФ.

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Об этом в комментарии hromadske сообщили в пресс-службе ООС.

Неточность относительно того, кто разрушил мост, возникла из-за ошибки пресс-офицера. 29 апреля в пресс-службе заявили, что мост взорвали ВСУ вместе с вагонами и теперь железнодорожное сообщение с находящимся в эпицентре боев на Донбассе Лиманом невозможно.

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Согласно уточненной информации, мост был разрушен в результате вражеского авианалета.

«На мосту силами группировки Объединенных сил были установлены пустые товарные вагоны для блокировки проезда по железнодорожному полотну», — пишет hromadske со ссылкой на пресс-службу ООС.

По данным Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются вести наступление в сторону Лимана, Северодонецка и Попасной, установить контроль над Рубежным и Попасной.



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