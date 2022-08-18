В ОК Юг опровергли заявления о ремонте моста на Каховской ГЭС 18 августа, 10:06 Каховская ГЭС (Фото:uhe.gov.ua)

Начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк опровергла заявления о восстановлении моста на Каховской ГЭС.



В эфире телемарафона она заявила, что проезд по мосту возможен только на легковых автомобилях, которыми россияне пытаются эвакуировать «то, что им дорого».

По словам Гуменюк, тяжелая техника не может проехать по мосту, а «огневой контроль, который ВСУ держат над этими артериями, заставит их (оккупантов — ред.) понимать, что использование моста для военных целей невозможно».

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Ранее о восстановлении моста на Каховской ГЭС также заявлял депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

10 августа в Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Он стал непригоден для использования.

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