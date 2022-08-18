В ОК Юг опровергли заявления о ремонте моста на Каховской ГЭС

18 августа, 10:06
Каховская ГЭС (Фото:uhe.gov.ua)

Каховская ГЭС (Фото:uhe.gov.ua)

Начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк опровергла заявления о восстановлении моста на Каховской ГЭС.

В эфире телемарафона она заявила, что проезд по мосту возможен только на легковых автомобилях, которыми россияне пытаются эвакуировать «то, что им дорого».

По словам Гуменюк, тяжелая техника не может проехать по мосту, а «огневой контроль, который ВСУ держат над этими артериями, заставит их (оккупантов — ред.) понимать, что использование моста для военных целей невозможно».

Видео дня

Ранее о восстановлении моста на Каховской ГЭС также заявлял депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

10 августа в Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Он стал непригоден для использования.

https://www.youtube.com/watch?v=DxbnhK8poaI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Каховка Мост Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Строительство магистрального газопровода Baltic Pipe между Норвегией Данией и Польшей (Фото:notesfrompoland.com)
Контрнаступление на Газпром /
Как ЕС может похоронить влияние Путина на газовом рынке и кто поможет в этом
18 августа, 08:16
Экономика
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
18 августа, 06:29
События
Проблема темной материи (Фото:CC)
К черту темную материю? /
Британские астрофизики поддержали радикально новую теорию гравитации
17 августа, 21:00
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X