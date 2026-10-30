Правительство планирует построить в Украине 21 альтернативную мостовую переправу, в частности через Днепр , чтобы обеспечить транспортное сообщение на фоне российских атак на мосты и логистическую инфраструктуру. В Киеве работы уже начали.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил министр инфраструктуры Николай Калашник в Верховной Раде, пишет Суспільне.

По его словам, такое решение связано с российскими ударами по транспортной инфраструктуре и мостам в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

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«Утвержденный правительственный проект обеспечит быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр. Всего предусмотрено создание 21 мостовой переправы. Работы в Киеве уже начались. Первые мосты начнут функционировать в начале года. Всю эту работу также взяла на себя центральная власть», — подчеркнул Калашник.

27 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти столицы планируют направить 1 млрд грн на строительство комбинированных переправ через Днепр и обустройство подъездов к ним, а места размещения объектов будет определять военное командование. Также на заседании Совета обороны столицы обсудили дополнительные меры по защите мостов от российских обстрелов, в частности разработку технических решений для сохранения их конструкций.

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В частности, было попадание в Южный мост. Движение по мосту было ограничено в течение нескольких дней, однако 30 октября в КГГА сообщили о его восстановление для автомобилей в направлении с левого берега на правый.