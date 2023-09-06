Украинский Моссад. Как спецслужбы Украины ликвидируют коллаборационистов и ответственных за военные преступления РФ — The Economist 6 сентября, 15:06 Такие записки в Москве и области получали родственники тех россиян, которые воюют против Украины (июль 2023) (Фото:Андрей Цаплиенко / российские соцсети)

За более чем полтора года полномасштабной войны с РФ десятки российских коллаборационистов, представителей оккупационных «администраций» или российских сил стали мишенями возможных операций Украины на ее оккупированных территориях или в самой России.

Журнал The Economist попытался узнать и рассказать, как действует «украинский Моссад», организовывая такие операции. NV приводит самые интересные выдержки из этой публикации.

Видео дня

***

Одним из примеров «убийственных» операций украинских спецслужб издание называет ликвидацию коллаборациониста Евгения Юнакова, гауляйтера поселка Великий Бурлук в Харьковской области — в июле 2022 года сообщалось, что его подрвали в машине. The Economist пишет, что спецоперацию готовили месяц: эту «работу» получил украинский командир-спецназовец с позывным «Кавказ» и группа офицеров. Их люди пристально следили за «целью» в течение многих дней: когда он ходил за покупками; когда и куда ездил; как заботился о собственной безопасности. После того как взрывчатка была задействована, группа «растворилась» в безопасных местах на оккупированной территории Украины. Лишь спустя много недель, когда село был освобожден, исполнители операции вернулись на подконтрольную Украине территорию. «Тело Юнакова так и не нашли», — пишет The Economist.

«За 18 месяцев войны десятки таких людей, как Юнаков, стали мишенями хладнокровных операций на территории оккупированной Украины и в самой России. Их застреливали, подрывали, вешали, а даже иногда травили поддельным коньяком», — пишет издание. И хотя Украина молчит о своей возможной причастности к таким убийствам, «мало кто сомневается во все более уверенной „подписи“ ее спецслужб», отмечает The Economist. Издание также приводит красноречивые намеки украинских структур — в частности слова представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка: «Любой человек, который предает Украину, стреляет по украинцам или запускает ракеты по украинцам, должен понимать, что за ним следят и он будет привлечен к ответственности», — говорит Черняк. А его непосредственный руководитель Кирилл Буданов даже пошел дальше, заявив в июльском интервью: «Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен тем, что ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует».

The Economist отмечает, что аналогии сизраильской разведкой «воодушевляют» украинцев, которые отчаянно жаждут справедливости на фоне преступлений РФ. Издание констатирует, что в современной Украине история подобных операций начинается как минимум с 2015 года, когда Служба безопасности Украины создала новый органпосле того, как Россия захватила Крым и часть территорий Донбасса. The Economist имеет в виду «элитное 5-е управление Департамента контрразведки СБУ», которое начало свой путь как диверсионная группа. Позже именно оно сосредоточилось на том, что эвфемистично называют «мокрой работой», пишут авторы материала.

Валентин Наливайченко, глава СБУ в то время, рассказывает, что переход к такой практике произошел, когда тогдашнее руководство Украины решило, что политики заключения коллаборационистов недостаточно. Тюрьмы были переполнены, однако это сдерживало немногих. «Мы вынужденно пришли к выводу, что нам необходимо уничтожать террористов», — говорит Наливайченко. Подобным образом это описывает и один из бывших офицеров упомянутого управления: «Нам нужно было принести войну им». В 2015 и 2016 годах 5-е управление Департамента контрразведки СБУ было связано с убийствами ключевых поддерживаемых Россией главарей на Донбассе. Михаил Толстых, он же «Гиви», погиб от ракетного удара; Арсен Павлов, он же «Моторола», был взорван в лифте; а Александра Захарченко взорвали в ресторане.

Со ссылкой на неназванных инсайдеров в разведке The Economist пишет, что именно 5-е управление СБУ играет центральную роль в противороссийских операциях. Относительно большой размер и бюджет СБУ — в пять раз больше, чем у ГУР Минобороны — обеспечил вероятное выполнение службой самых сложных задач, среди которых подрыв Крымского моста в октябре 2022 года, напоминает издание. Хотя другие источники дополнительно подчеркивают и роль ГУР — с его подпольными сетями и усилением внимания к деятельности украинской военной разведки во время войны. «Мы преимущественно «белые воротнички», — настаивает источник в СБУ. Еще одним все более важным игроком на оккупированной территории Украины являются Силы специальных операций (ССО) Это относительно новая структура, которая среди прочего координирует работу Движения сопротивления, то есть украинских партизан. Упомянутая операция в Харьковской области (ликвидация Юнакова), например, была осуществлена силами ССО. Денис Ярославский, офицер Сил специальных операций, говорит, что сейчас эта структура добивается расширения полномочий для проведения операций в самой России. Но не все в украинском разведывательном сообществе приветствуют такой подход, пишет The Economist.

Насколько можно понять, президент Украины Владимир Зеленский «санкционирует наиболее противоречивые операции», хотя решения об остальных операциях делегируются, объясняет издание. Влиятельный источник в украинской власти, который знаком с этой темой, отказался обсуждать детали: «Важно не комментировать и даже не думать о таких операциях». Но, как говорит этот чиновник, Зеленский «дал четкий приказ» избежать побочных жертв среди гражданского населения. «Президент доносит эту инструкцию до людей формальным способом, но, бывает и повышает голос», — цитирует The Economist свой источник. Собеседник добавляет, что Украине приходится тщательно выбирать свои цели.



В связи с этим руководство Украины оказалось под особо пристальным вниманием в октябре 2022 года, когда New York Times сообщила, что американское правительство якобы подозревает именно украинскую сторону в подрыве автомобиля, в котором погибла Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, российского философа-ультранационалиста. «Это обострило и без того оживленную внутреннюю дискуссию в украинской разведке», — констатирует издание, добавляя, что «было непонятно, должна ли была умереть именно Дугина: некоторые сообщения свидетельствовали о том, что она поменялась машиной со своим отцом».

В то же время дальнейшие операции, целями которых становились пропагандисты среднего уровня, отразили тренд, которым недовольны многие из инсайдеров, опрошенных для статьи The Economist. «Это маргинальные фигуры», — говорит источник в контрразведке СБУ, отмечая «дискомфорт» из-за такого подхода. Бывший офицер 5-го управления СБУ предполагает, что подобные операции имели целью произвести впечатление на президента, а не приблизить победу. «Клоуны, проститутки и шуты — это те, кто постоянно окружает российскую власть, — говорит он. — Убей одного из них, и вместо него появится другой».

Этот бывший представитель спецслужбы признает: его беспокоит то, что украинская «кампания убийств» руководствуется скорее импульсом, а не логикой. По его словам, некоторые из таких убийств играют полезную психологическую роль: поднять цену военных преступлений для россиян и моральный дух обычных украинцев. Именно так было в случае со Станиславом Ржицким, бывшим командиром подводной лодки, который, как считается, запустил ракеты по центру Винницы, убив 38 украинцев в июле 2022 года. Его застрелили год спустя во время пробежки в парке в российском Краснодаре. В то же время другие операции свидетельствовали об отсутствии стратегии. Они граничили с риском разоблачения источников, методов и масштабов проникновения украинских спецслужб в РФ. «Наши спецслужбы не должны делать что-то только потому, что могут», — говорит этот собеседник.

Спикер ГУР Андрей Юсов настаивает, что Украина все же избегает «слепого террора». Цель — «не напугать врага», говорит он, а «вытеснить его с оккупированных украинских земель». Но украинские шпионы будут продолжать «пользоваться российской психологией и уязвимыми местами», а также выявлять их — где бы это ни было.

С другой стороны, есть и обратная проблема: проникновение российских агентов в спецслужбы Украины. По оценкам некоторых инсайдеров, пока это самый большой барьер для попыток создать украинский Моссад. Экс-руководитель внутренней безопасности СБУ сбежал из Украины, против него заочно расследуют дело по подозрению в госизмене. Доверие остается одной из проблем СБУ, поскольку все операции, кроме наименее чувствительных, проводят небольшие группы. «Люди всегда остаются нашим самым слабым звеном, — говорит источник в контрразведке СБУ, — Они, безусловно, являются самой „скользкой“ частью наших расчетов».