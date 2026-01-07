Обозреватель портала Милитарный Вадим Кушников рассказал в эфире Radio NV , что дают дроновые атаки на Москву , которые с начала этого года происходят чуть ли не ежедневно.

«Одной из самых очевидных целей и задач подобных кампаний и миссий мы можем определить как паралич логистики россиян. Поскольку уже в январе этого года три дня подряд российские аэропорты в московском регионе не работали, поскольку был введен почти в круглосуточном режиме план Ковер. И это тоже является одним из таких важных факторов для того, чтобы уменьшить возможность врага по нормальному функционированию их логистики», — отметил Кушников.