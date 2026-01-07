«Одна из самых очевидных целей». Что дают дроновые атаки на Москву и какие объекты интересуют Силы обороны — обозреватель Милитарного

7 января, 12:13
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Очередь автомобилей в пробке на набережной возле Кремля в центре Москвы, 2 декабря 2025 год. (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Очередь автомобилей в пробке на набережной возле Кремля в центре Москвы, 2 декабря 2025 год. (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Обозреватель портала Милитарный Вадим Кушников рассказал в эфире Radio NV, что дают дроновые атаки на Москву, которые с начала этого года происходят чуть ли не ежедневно.

«Одной из самых очевидных целей и задач подобных кампаний и миссий мы можем определить как паралич логистики россиян. Поскольку уже в январе этого года три дня подряд российские аэропорты в московском регионе не работали, поскольку был введен почти в круглосуточном режиме план Ковер. И это тоже является одним из таких важных факторов для того, чтобы уменьшить возможность врага по нормальному функционированию их логистики», — отметил Кушников.

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Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины Москва БПЛА

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