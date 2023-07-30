«Птички летят далеко, несут много». Силы обороны сажают россиян «голым задом на сырую землю» — интервью с Притулой об атаке на Москву 30 июля, 19:15 NV Премиум Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко (Фото:Скриншот из видео Сергея Притулы)

После очередной меткой атаки беспилотников на центр Москвы волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко опубликовали видео.

В нем мужчины играют в игру, называя различные российские города, на фоне беспилотников.

На что намекают волонтеры, какими БПЛА можно достать до Москвы, а, возможно, и дальше, в интервью Radio NV рассказал политик, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

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— Я не являюсь большим детективом. Но я видел видео из Москвы, где мужчина рассказывает, как увидел, что прилетело в Москва-Сити. И описание немножечко похоже на то, что мы увидели на вашем видео. Можешь ли ты подтвердить или опровергнуть, что из этого что-то прилетело в российскую столицу?

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Дело в том, что в прошлом году осенью мы объявляли сбор на месть. Определенное время мы выжидали с Сергеем Стерненко, что может появиться на рынке БПЛА-камикадзе дальнего радиуса действия.

Мы искали варианты, чтобы закупить БПЛА-камикадзе дальнего радиуса действия, которые были бы способны лететь на сотни километров и нести с собой достаточное количество полезной нагрузки. Слава Богу, что через некоторое время после этого сбора украинский отечественный рынок производителей БПЛА дал нам ответ на наш запрос, появилось несколько предложений.

Эти предложения являются украинским производством, что приятно, потому что мы вложили деньги в украинскую экономику. И дальше [начали их скупать] небольшими партиями, поскольку еще другие волонтерские инициативы, частные спонсоры, меценаты, в конце концов Минобороны, различные ведомства начали закупать эту номенклатуру. И она небольшими партиями начала выходить на работу. И выходит в течение этого года достаточно активно, как мы видим из сообщений в СМИ.

Поэтому мы радостно поздравляем россиян, в частности москвичей с тем, что теперь в их жизни появляются новые ощущения, появляются новые тревоги, появляется необходимость ходить в бомбоубежища. Возможно, скоро будут просыпаться и ложиться спать под звуки сирен. И так, смотри, возможно, у людей появится желание побороться за то, чтобы своих солдат вернуть из Украины домой.

Потому что, когда ты не чувствуешь войны, когда ты ее смотришь только по телевизору, то тебе кажется, что это что-то такое, что тебя не касается. А как показывают исследования, то на Белгородощине сторонников «СВО» кратно меньше, чем в тех регионах, куда не прилетает бавовна.

— То есть те птички, которых мы можем увидеть на этом коротком видео, где вы с господином Стерненко играете в города — Москва-Архангельск, птички украинского производства?