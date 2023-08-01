«Не только для того, чтобы покошмарить». Какую долгосрочную цель имеют удары беспилотников по Москва-Сити — Мусиенко 1 августа, 11:00 NV Премиум Последствия уже второго за неделю удара БПЛА по Москва-Сити (Фото:EUTERS/Evgenia Novozhenina)

Какой эффект должен иметь уже второй удар дронами по Москва-Сити, в эфире Radio NV объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Против Украины воюет не Москва, а вся Россия, к большому сожалению. Конечно, это будет иметь отпечаток для определенной категории жителей там. Это будет создавать психологический эффект», — отмечает Мусиенко.

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Но, по его мнению, было бы лучше, чтобы удары по Москва-Сити имели другую цель.

«Хочу верить, что они имеют более далеко идущую цель — не покошмарить исключительно жителей какого-то квартала или работников Министерства. А все же создать и изучить коридоры для прохождения средств ПВО, в том числе и в Москве, таким образом, чтобы поражать действительно достаточно важные объекты. И кроме психологического эффекта, иметь еще и эффект практический — в уничтожении нужных нам целей», — добавил Мусиенко.

В ночь на 1 августа ударный дрон ударил по одному из небоскребов Москва-Сити в столице страны-агрессора РФ Москве. Несколько зданий получили повреждения.

Министерство обороны России заявило, что ночью два беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один — «подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает министерство, этот подавленный средствами РЭБ беспилотник ударил по той самой башне IQ в Москва-сити, пострадавшей от удара дрона два дня назад.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».