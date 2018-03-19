Москва ответила на данные о планах Польши выслать российских дипломатов

В Москве считают, что дело Скрипаля "Польшу не касается"

Намерение Польши проявить солидарность с Великобританией из-за отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля является чем-то новым в международной практике, - заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Такой комментарий 19 марта он дал РИА Новости.

"Польша, заявляя о возможной высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, стремится присоединиться к санкциям за события, которые ее не касаются, это что-то новое в международной практике", - цитирует агентство Цекова.

Ранее польские СМИ сообщили, что Варшава думает над высылкой российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В свою очередь Цеков считает понятным, что ряд западных стран из солидарности приняли общее заявление с Великобританией по "делу Скрипаля".

"Но Польша решила идти еще дальше, из пресловутой "солидарности" она собирается выслать наших дипломатов", - считает он.

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Великобритания возложила ответственность за отравление Скрипаля на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Британии.