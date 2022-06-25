Украдено в Украине. Москва хвалится «рекордным урожаем зерна» на фоне продовольственного кризиса — Подоляк 25 июня, 01:22 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что «рекордный урожай», которым хвалится Россия сейчас — это украденное в Украине зерно.

« Москва кичится „рекордным урожаем зерна в истории“ на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии. "Для нас голод - это шанс", - откровенно говорят пропагандисты. Мир должен знать: рекордный урожай — это украденное у фермеров зерно. Настоящий портрет России – убийцы, воры, палачи», – написал он в Twitter.



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21 июня ряд зарубежных СМИ сообщил, что в Стамбуле на следующей неделе может состояться четырехсторонняя встреча между Украиной, Россией, Турцией и ООН, на которой обсудят план экспорта украинского зерна из Одессы.

Москва хизується «рекордним урожаєм зерна в історії» на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії. «Для нас голод – це шанс», – відверто кажуть 🇷🇺 пропагандисти. Світ має знати: «рекордний урожай» – це вкрадене в 🇺🇦 фермерів зерно. Справжній портрет Рф – вбивці, крадії, кати. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2022

Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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