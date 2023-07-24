«Они уже долетают до Москвы». Как новая атака дронами на российскую столицу меняет ход войны? Интервью с экспертом 24 июля, 18:26 NV Премиум Последствия удара дронов по Москве, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Сейчас можно наблюдать то, что украинские дроны все чаще могут долетать до столицы РФ и все чаще добираться ближе к главным и стратегическим объектам врага, рассказал Radio NV Сергей Грабский, военный эксперт.

— А вот удары беспилотниками по Москве, которые произошли сегодня ночью, например, журналист-расследователь Христо Грозев обратил внимание на то, что там рядом есть объекты российского ГРУ. Туда долетает. Что мы должны понимать об этом жесте?

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— Что касается ударов по Москве, я бы это, возможно, с определенной медийной точки зрения назвал какой-то такой местью. Но с военной точки зрения оно имеет исследовательское значение, я бы сказал. Почему? Потому что мы уже давно говорим о развитии беспилотной авиации у нас, использовании этой авиации. Таким образом мы продолжаем серию исследовательских работ по изучению возможностей наших дронов против противника, нанося удары. И мы видим, что эти удары становятся все более и более эффективными.