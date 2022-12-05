«Залужный просто так ничего не говорит». Москва ближе, чем Энгельс, у кого-то в Кремле должны задрожать руки — Самусь о взрывах в РФ 5 декабря, 19:52 Спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 28 ноября (Фото:Maxar Technologies)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио НВ прокомментировал взрывы на российских военных объектах, произошедших в 600−800 километрах от границы с Украиной.

«До Москвы меньше километров, чем до Энгельса и потому это уже очень символично. Это означает, что Украина получает возможности, которые могут повлиять даже на столицу [России]. В Кремле должны немного задрожать у кого-то руки. И, возможно, даже должны начать перемещаться в бункер немного дальше - за Урал, потому что пока до Урала украинская техника не может доходить», - отметил Самусь.

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Но, добавил эксперт, украинцы могут сделать оружие с любой дальностью:

«Я думаю, что таких разработок у Украины может быть много разного типа — и беспилотного, и ракетного оружия. Поэтому я бы на месте россиян начал бы гораздо больше беспокоиться о судьбе своих стратегических возможностей, а затем инфраструктурных».

Также Самусь напомнил, что в сентябре появилась программная статья командующего ВСУ Валерия Залужного, в которой как раз и говорилось о дисбалансе способностей — отсутствии у Украины дальнобойного оружия, в отличие от РФ, владеющей ракетами, бьющими на расстояние 2000 км.

«[Залужный писал:] когда мы снизим этот дисбаланс, у нас появится возможность изменить и стратегический баланс в противостоянии с Россией. Очевидно, что начинается реализация этих слов главнокомандующего ВСУ, поскольку он просто так ничего не говорит и не пишет. Очевидно, что и на тот момент было известно, что Украина может разрабатывать определенные возможности, которые будут влиять на [объекты], например на дальности 1000 км или даже больше, на территории РФ», — убежден эксперт.

В России произошло два инцидента на военных аэродромах. В Саратовской области близ города Энгельс упал беспилотник, а под Рязанью взорвался бензовоз.

Аэродром Энгельс расположен в 750 км от границы с Украиной. С него российские оккупационные войска наносят ракетные удары по украинской территории.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк загадочно прокомментировал инциденты: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на территории РФ все чаще происходят «хлопки», но «как бы враг ни хотел – мы еще ничего не начинали».