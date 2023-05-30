«Поражение РФ в Бахмуте близко». Как атака территории РФ повлияет на ход боевых действий на фронте — интервью с Максимом Жориным 30 мая, 20:00 NV Премиум Бахмут (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Как атака дронов на Москву скажется на ходе боевых действий на фронте и насколько успешно ВСУ перехватили инициативу на бахмутском направлении, рассказал в интервью Radio NV майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

— Мы увидели такую атаку неизвестных дронов Москвы и Московской области. Что вы чувствуете по этому поводу, по этой атаке? Каковы ваши впечатления?

— Это абсолютно нормальный и логичный порядок событий, которые происходят.

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Еще в прошлом году я говорил о том, что постепенно все равно так или иначе, но война перейдет на ту территорию. И хотят они или не хотят, но они почувствуют на себе, как это просыпаться ночью, как это, когда гибнут близкие и родные. И это собственно сегодня и происходит.

Они от этого никуда не денутся. Это абсолютно закономерно. Более того, чем дальше, тем глубже они будут погружаться в эти реалии.

— Вы понимаете, какова цель атаки территории Москвы и области?