«Показали, что мы достаем Москву». Какой главный эффект и результат атаки дронов на столицу РФ? Объясняет военный эксперт 24 июля, 18:51 NV Премиум Последствия атаки дронов на Москву, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Новая атака дронов на Москву является прямым намеком российскому режиму, что Украина уже имеет возможности «дотянуться» до столицы врага и в дальнейшем будет способна только усиливать удары, пояснил Radio NV Антон Михненко, военный эксперт.

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны России.

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Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ.

Какой могла быть цель атаки беспилотников на Москву этой ночью?

Смотрите, на самом деле, какая именно цель была данной атаки на Москву, на те объекты, которые непосредственно расположены на территории Москвы, лучше спросить у Главного управления разведки Минобороны Украины. Они, в принципе, планировали [атаку], учитывая то, как сообщают СМИ, на собственные источники. А если просто в общем оценить, зачем эти все атаки на Москву, то тут нужно рассматривать этот вопрос в нескольких плоскостях.