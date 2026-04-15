Журналистка рассказала о причинах, почему священники не уходят из УПЦ МП (Фото: Информационно-просветительский отдел УПЦ)

В издании Texty.org.ua появился материал «Попробуй рабство, тебе понравится». Почему священники не уходят из УПЦ МП .

Его соавтор Любовь Величко рассказала в интервью Radio NV, что ей удалось выяснить во время своего исследования причин, почему служители церкви остаются в Московском патриархате.

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— Расскажите, пожалуйста, эта фраза о рабстве — это метафора? Или вы ее реально услышали от священнослужителей?

— Это фраза, сказанная мне священнослужителем, который ранее много лет был в системе Московского патриархата и категорически не был согласен делать четко по указаниям руководства на протяжении многих лет. У него внутренняя мятежная натура.

Это одна из причин, почему он и вышел из Московского патриархата и перешел в Православную церковь Украины.

— Таким образом как-то пытаются устроить дисциплину в определенной среде, как вы считаете?