Горсовет Тернополя запретил УПЦ пользоваться единственной церковью Московского патриархата в городе 17 апреля, 16:49 Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії у Тернополі (Фото:Wikipedia)

Горсовет Тернополя запретил управлению епархии УПЦ МП пользоваться земельным участком, где находится Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Это была единственная церковь Московского патриархата в городе.

Решение прекратить право постоянного пользования земельным участком в Тернополе было принято сегодня на внеочередной сессии городского совета, сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии и помещения Тернопольской епархии УПЦ МП расположены по адресу Коновальца, 1. Площадь этого земельного участка — более полугектара.

За прекращение права постоянного пользования УПЦ этим земельным участком депутаты горсовета проголосовали единогласно.

Как сообщает Суспільне, это единственная церковь Московского патриархата в Тернополе.

Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Хмельницкой и Ровенской областей.

Результаты опроса Gradus Research свидетельствуют о том, что в Украине 70% граждан поддерживают идею запрета деятельности УПЦ МП.