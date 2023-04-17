Горсовет Тернополя запретил УПЦ пользоваться единственной церковью Московского патриархата в городе

17 апреля, 16:49
Поделиться:
Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії у Тернополі (Фото:Wikipedia)

Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії у Тернополі (Фото:Wikipedia)

Горсовет Тернополя запретил управлению епархии УПЦ МП пользоваться земельным участком, где находится Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Это была единственная церковь Московского патриархата в городе.

Решение прекратить право постоянного пользования земельным участком в Тернополе было принято сегодня на внеочередной сессии городского совета, сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Видео дня

Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии и помещения Тернопольской епархии УПЦ МП расположены по адресу Коновальца, 1. Площадь этого земельного участка — более полугектара.

За прекращение права постоянного пользования УПЦ этим земельным участком депутаты горсовета проголосовали единогласно.

Читайте также:

Глава УПЦ (МП) Онуфрий (Фото:church.ua) Российский паспорт главы УПЦ МП Онуфрия нашли в базе МВД России — СМИ

Как сообщает Суспільне, это единственная церковь Московского патриархата в Тернополе.

Ранее деятельность УПЦ МП запретили на территории Хмельницкой и Ровенской областей.

Результаты опроса Gradus Research свидетельствуют о том, что в Украине 70% граждан поддерживают идею запрета деятельности УПЦ МП.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   УПЦ МП Горсовет Тернополь Московский патриархат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X