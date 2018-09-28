28 сентября 2018, пятница

Московский патриархат обвинил бойцов Правого сектора в захвате храма в Ивано-Франковской области

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Московский патриархат заявил, что радикалы избили их верующих

Московский патриархат заявил, что радикалы избили их верующих

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о рейдерском захвате здания Митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в пгт Богородчаны в Ивано-Франковской области.

Как сообщили в пресс-службе московской церкви, в пятницу, 28 сентября, около 13:00 бойцы Правого сектора сломали двери, разбили окна и избили прихожан, которые находились внутри помещения, чтобы предотвратить рейдерский захват.

По данным УПЦ МП, в результаты драки один из верующих получил сотрясение мозга, еще одному человеку сломали руку. Настоятеля и всех прихожан выгнали на улицу и сменили замки.

"Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", - отметили церковники.

Отмечается, что здания Митрополичьих палат при Свято-Троицком храме были предоставлены в пользование религиозной общине УПЦ МП.

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