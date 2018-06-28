Москалькова после встречи с Сенцовым: Состояние его здоровья удовлетворительное, но есть опасения

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовым заявила, что состояние его здоровья "в целом удовлетворительное".

По ее словам, встреча с Сенцовым длилась около часа, сообщает Интерфакс.

"Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Москалькова.

Она утверждает, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала российский омбудсмен.

В то же время уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не верит утверждениям Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.

"Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу", - сказала Денисова в эфире телеканала 112 Украина.

Ранее сообщалось, что Людмила Денисова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где содержат украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

На вопрос, есть ли какие-то шансы посетить Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

Напомним, что 18 и 26 июня украинские омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российской колонии, где содержится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.