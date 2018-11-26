Москалькова о захваченных украинских моряках: трое на допросе, трое - в больнице

Из шести украинских моряков - членов экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных Россией в Азовском море - трое сейчас находятся в больнице в Керчи, а еще трое - у российских следователей. Об этом в комментарии Громадському сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, трое раненых украинцев находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированом Крыму. Других трех членов экипажей допрашивают российские следователи, заявила омбудсмен.

"Трое при задержании были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Другие моряки не находятся в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи, не могу сказать, где конкретно. Но они у следователей, проводится допрос сейчас", - сказала Москалькова.

По ее словам, возбуждено также уголовное дело. При этом российский омбудсмен не уточнила статью Уголовного кодекса.

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Громадське также уточняет, что когда его журналистам удалось дозвониться до российского омбудсмена, она заявила, что параллельно говорила по телефону с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

Ранее Денисова по результатам телефонного разговора с Москальковой сообщила, что российский омбудсмен пересказала ей данные о задержанных моряках из открытых источников.

"Состоялся контакт с Москальковой, я ей звонила, она взяла трубку. Она мне сказала, что имеет информацию только ту, которая распространена, в том числе с сайта ФСБ. Она сделала все необходимые обращения в государственные органы Российской Федерации, причастные к этому, и ждет информации о том, сколько украинских моряков находятся в России, в каком они состоянии и нуждаются ли в медицинской помощи", - отметила Денисова.

Также Денисова со ссылкой на крымские СМИ сообщили, что трое украинских моряков находятся в Керчи в больнице в стабильном состоянии.

В то время как Россия утверждает, что от обстрела пострадали только трое украинских моряков, украинская сторона ранее заявила, что пострадали шестеро, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИДы Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.