Москалькова настаивает сначала посетить Вышинского, а затем Сенцова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила своей украинской коллеге сначала посетить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии в Лабытнанги.

В ответ уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова отметила, что Сенцов голодает уже 40 дней, и предложила сначала посетить его.

Денисова после встречи с российской стороной написала: "Завершилась очередная встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Встреча была непростая..."

Она добавила, что украинская команда продолжает настаивать на первоочередных посещении - Олега Сенцова, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Владимира Балуха.

Ранее президенты Украины Петр Порошенко и России договорились о синхронных визитах омбудсменов к заключенным. Украинский омбудсвумен находится в РФ с 14 июня, однако ей отказывают во встрече с украинскими политзаключенными.

Сенцов голодает уже 40 день, Владимир Балух - 96 день. Киев настаивает на посещении пленников украинскими врачами, поскольку их жизнь в опасности.

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15 мая в Киеве задержали руководителя РИА Новости Украины Кирилла Вышинского. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. Ему объявили о подозрении в государственной измене. Он отказался от украинского гражданства (имеет также российское) и требует встречи с российским консулом (голодание не объявлял).