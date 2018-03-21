Москаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской области

Москаль считает, что патриотам нечего скрывать и не нужны балаклавы

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль запретил ношение балакав во время массовых акций в регионе.

Как сообщили в его пресс-службе, документ рекомендует представителям полиции принять дополнительные меры по защите граждан во время проведения массовых мероприятий и не допускать к участию в них лиц в балаклавах, шлемах или использования других средств маскировки лица.

Полиции также поручили в профилактических целях идентифицировать людей с последующей проверкой на причастность к совершению преступлений.

"Для настоящих патриотов нет ни одного смысла прятать лицо, это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем больше патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - пояснил свое решение Москаль.

Напомним, Венгрия неоднократно призывала ввести постоянный мониторинг ОБСЕ в Закарпатской области, заявляя о "притеснениях венгерского меньшинства".

Накануне Венгрия порекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Закарпатскую область с 16 по 18 марта.