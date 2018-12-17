Москаль предложил открыть украинско-венгерскую "школу дружбы" на базе российского учреждения Сегодня, 19:36 122 Цей матеріал також доступний українською Любовь Непоп и Геннадий Москаль Фото: Закарпатская ОГА

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль предложил совместно с венгерской стороной построить украинско-венгерскую школу в городе Берегово, которая стала бы "своеобразной школой дружбы".

Об этом он заявил во время встречи с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп.

Среди проектов, которые венгерская и украинская стороны могли бы совместно реализовать на Закарпатье, Москаль назвал завершение строительства больницы и открытие украинско-венгерской школы в Берегово.

"Рядом с больницей есть большое здание русской школы, которая не востребована в регионе. Однако помещение полностью приспособлено для учебного процесса, обустроена территория. В школе учились бы дети и из украинских, и из венгерских семей. Это была бы своеобразная школа дружбы", - отметил глава Закарпатской области.

Напомним, что отношения между Венгрией и Украиной в последнее время заметно ухудшились из-за языкового вопроса и выдачи венгерских паспортов.

Венгрия протестует против языковой нормы в законе Украины об образовании, согласно которой языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Официальный Будапешт расценил это как давление на национальные меньшинства и начал блокировать все евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.

После языкового конфликта поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов жителям Берегово Закарпатской области. В результате Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово. Будапешт ответил зеркально.