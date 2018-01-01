Москал-младший. Что известно о "ключевом организаторе" нападения на Гандзюк Сегодня, 20:53 108 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото удостоверения Алексея Левина - помощника депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого Фото: openforest.org.ua

4 декабря, в день когда исполнился ровно месяц с момента смерти активистки и сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что было объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на нее - гражданину Левину по прозвищу Москал-младший.

За день до этого Луценко говорил, что все организаторы и заказчики убийства Гандзюк установлены.

НВ рассказывает, что известно о подозреваемом, который, по словам генпрокурора, сыграл важную роль в нападении на активистку, и проблемах с расследованием.

Что рассказал Луценко

По словам генпрокурора, гражданин Левин известен в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. Его имя Луценко не назвал. Москал-младший был осужден вместе со своим отцом. Отца приговорили к пожизненному заключению, а Левина - к 15 годам за организацию убийств и разбойных нападений на водителей на территории Херсонской области. Было доказано, что Левин и его отец причастны к убийствам 15 человек. Когда именно им вынесли приговор, генпрокурор не уточнил.

Левин воспользовался законом Савченко и был освобожден досрочно. Когда именно это произошло, Луценко тоже не сказал.

По словам генпрокурора, Левин был "важным элементом подготовки и организации нападения на Екатерину Гандзюк". Луценко добавил, что, по версии следствия, Левин - "ключевая фигура в этом преступлении".

У правоохранителей все еще есть много версий того, кто заказал убийство Гандзюк, но "все сводится уже к конкретным лицам". Генпрокурор пообещал назвать заказчика, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

Луценко сообщил также, что Левин уехал из Украины "в день первых задержаний, которые осуществляла Национальная полиция" и пообещал "принять все меры" для его задержания. Он заверил, что отсутствие Левина в Украине не помешает юридически доказать "деятельность заказчика".

"Мы уже установили исполнителей. Сейчас фактически сошлись на понимании ключевой версии. Мы видим мотив, который объединяет и помощника народного депутата, и криминального авторитета. А значит, мы видим более точно и фигуру заказчика", - подытожил генпрокурор.

Что сообщил член ВСК Рады по делу Гандзюк Мустафа Найем

Нардеп Мустафа Найем, который входит во Временную следственную комиссию Верховной Рады, расследующую убийство Гандзюк, сообщил на своей странице в Facebook, что имя Левина - Алексей, а настоящая фамилия - Москаленко.

По информации нардепа, Москаленко-Левин - уроженец Херсона, ему 41 год. Его отца тоже зовут Алексей Москаленко. Оба они входили в известную в области организованную преступную группировку Москалов.

Найем пишет, что по закону Савченко Москаленко-младшего освободили в июне 2016 года. После освобождения он стал помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе облсовета Владиславу Мангеру. Москаленко-Левин неоднократно бывал в офисе еще одного организатора убийства - уже бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

"По неподтвержденной информации, именно он на машине Николая Ставицкого приезжал к Павловскому, когда выяснилось, что полиция задержала исполнителей", - добавил Найем.

Он также пишет, что "по некоторой информации" Москаленко-младший находится в Доминиканской республике, а его отец "спокойно пребывает в городе и активно вовлечен в вырубку леса".

Связь Москаленко-Левина с Херсонским облсоветом

На местном сайте Олешківські новини можно найти статью со ссылкой на сообщение в Facebook Николая Ставицкого о том, что его друг, частный предприниматель Алексей Левин, подарил микроавтобус Volkswagen командиру подразделения УДА Черный туман Владимиру Верховеню.

В издании опубликовано также фото, на котором Москаленко-Левин и Ставицкий запечатлены рядом с подаренным авто и, предположительно, его новым владельцем.

Алексей Москаленко-Левин крайний слева, депутат облсовета Николай Ставицкий крайний справа / Фото: oleshki.in.ua

20 июня 2018 года Николай Ставицкий опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором выступил в защиту своего помощника и друга Алексея Левина. Ставицкий написал, что Левин "действительно имел в прошлом некоторые проблемы с законом". Однако, как утверждал депутат, сейчас Левин "занимается активной общественной деятельностью и постоянно помогает молодежи и фронту", а год назад "подарил парням на передовую микроавтобус".

"После этого, увидев его желание что-то менять в обществе к лучшему, я предложил ему стать моим помощником", - писал Ставицкий. Депутат Херсонского облсовета также написал, что Алексей Левин якобы хотел пойти на фронт, но он "едва смог его уговорить не идти, потому что он имеет проблемы со здоровьем, а его постоянная помощь приносит много пользы для людей".

"Алексей живет сегодня честно и делает добро. Он является владельцем сельскохозяйственного предприятия и занимается аграрным бизнесом, платит налоги и дает людям работу", - подытожил Ставицкий, опубликовав фото передачи микроавтобуса Volkswagen командиру подразделения УДА Черный туман Владимиру Верховеню "летом прошлого года".

Свой пост Ставицкий написал в ответ на заявление главы общественного формирования по охране общественного порядка Кордон Херсонщины Александра Цегельника, которого в местных СМИ обвиняют в рейдерстве и другой незаконной деятельности. В этом сообщении Цегельник писал, что Алексей Алексеевич Левин - это Алексей Алексеевич Москал, сын лидера бандитской группировки. Он также упоминает о законе Савченко.

Сам Ставицкий является советником главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Об этом он сам писал на своей странице в Facebook 4 июля 2018 года. Об этом также писал журналист Сергей Никитенко со ссылкой на ответ Мангера на его журналистский запрос.

24 ноября 2018 года в статье на сайте Відкритий ліс были опубликованы фото Алексея Москаленко-младшего и Алексея Москаленко-старшего - членов ОПГ Москалов.

Фото: openforest.org.ua

Фото: openforest.org.ua

В этом же материале были опубликованы фото удостоверения помощника депутата областного совета Николая Ставицкого Алексея Алексеевича Левина, выданного 6 сентября 2017 года.

Фото: openforest.org.ua

Фото: openforest.org.ua

В СБУ передали не все материалы дела Гандзюк

4 декабря адвокат Евгения Закревская, защищавшая интересы Екатерины Гандзюк, предоставила изданию Insider часть ответа СБУ на ее адвокатский запрос, сделанный 11 ноября 2018 года. В тексте ответа СБУ идет речь о том, что у ведомства нет материалов о проведении негласных следственно-розыскных действий. Кроме того, СБУ не в полном объеме получила видео с камер видеонаблюдения, выводы экспертов и результаты выполнения решений суда о предоставлении доступа к трафикам соединений абонентов (информации о телефонных звонках и передаче сотовых данных, включая время, адресата и место расположения во время соединения - ред.).

Фото: theinsider.ua

Источники издания утверждают, что эти материалы по состоянию на 4 декабря в СБУ все еще не передали. Отмечается, что до смерти Екатерины Гандзюк 4 ноября полиция занималась поиском исполнителей нападения на нее. Поиском заказчиков нападения занималась СБУ. После смерти Гандзюк производство, которое было в полиции, тоже передали в СБУ. Именно в нем нет материалов, перечисленных в ответе на адвокатский запрос.

На странице группы активистов в Facebook Хто замовив Катю Гандзюк отсутствующие материалы названы сверхважными, так как указывают на заказчиков.

НВ