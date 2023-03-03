Киберполиция разоблачила мошенников, оформлявших кредиты на пропавших без вести и пленных военных

3 марта, 18:10
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Мошенники оформляли кредиты на пропавших без вести и пленных военных (Фото:Киберполиция)

Мошенники оформляли кредиты на пропавших без вести и пленных военных (Фото:Киберполиция)

Киберполиция разоблачила преступную группу, которая оформляла кредиты на пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Как сообщает Департамент киберполиции, установлено, что три человека получали данные о мобильных номерах военнослужащих, с которыми потеряли связь родные или находящихся в плену.

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Злоумышленники осуществляли перевыпуск SIM-карт и проверяли, являются ли пере выпущенные номера финансовыми. Далее получали доступ к онлайн-банкингу. Со счетов защитников перечисляли остаток денег, а также выпускали кредитные карты и присваивали суммы ссуд.

По предварительным данным, группировке удалось получить доступ к мобильным номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести.

Общая сумма ущерба от преступной схемы составляет более двух миллионов гривен.

В ходе обысков у фигурантов полицейские изъяли банковские карты, SIM-карты и мобильные телефоны, которые они использовали для преступной деятельности. Также в их домах были обнаружены гранаты.

Организатор преступной группы был задержан. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Пленные Полиция Пропали без вести Мошенники Пропавшие без вести Военнопленные Национальная полиция Украины Киберполиция Нацполиция мошенничество Война России против Украины

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