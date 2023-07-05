Наживались на помощи ВСУ. На Днепропетровщине разоблачили мошенников, которые обманули более 100 человек 5 июля, 16:14 Сейчас общая сумма нанесенного ущерба составляет более 2 миллионов гривен (Фото:МВД Украины/Телеграм)

В Днепропетровской области полицейские обнаружили преступную группу, которая состояла из четырех человек. Мошенники обманули более 100 человек, которые собирали средства на помощь ВСУ.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Украины в Telegram.

В социальных сетях злоумышленники искали объявления о сборе средств на поддержку ВСУ и лечение раненых воинов. Они выдавали себя за работников платежной организации и предлагали получить денежный перевод из Польши.

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Под видом конвертации злотых в гривны мошенники получали личные и банковские данные граждан, а затем незаконно присваивали деньги с их банковских счетов.

Сейчас общая сумма нанесенного ущерба составляет более 2 миллионов гривен.

Правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 1, 2 ст. ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.