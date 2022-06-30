«Официально говорю — у нас все есть». Мошенники используют имя Виталия Кима, чтоб выманить деньги 30 июня, 12:30 Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА/Facebook)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что мошенники звонят от его имени и просят о помощи.

«Есть информация, что от моего имени идут звонки и просят помощь. Официально говорю — у нас все есть. Мы справляемся, есть предприятия, которые помогают добровольно. Я никому не звоню и от меня никто не может звонить. Точка», — заявил он в Telegram.

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Глава области «передал привет» «офисникам из Днепра».

«Передаю „привет“ офисникам из Днепра. Занимайтесь россиянами, забирайте у них деньги, не трогайте наших», — сказал он.

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