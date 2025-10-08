Правоохранители проводят обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине

8 октября, 17:36
Поделиться:
В Почаевской лавре проводят обыски (Фото: via Wikipedia)

В Почаевской лавре проводят обыски (Фото: via Wikipedia)

На территории Почаевской лавры на Тернопольщине правоохранители проводят обыски. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в областном управлении полиции, пишет Укринформ.

Как отметили в полиции, следователи Кременецкого районного отдела осуществляют процессуальные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по статье 190, частью 5 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Реклама

Во время обысков, по информации представителя областного управления полиции Сергея Крета, правоохранители, в частности, изымают документы.

Читайте также:
Мракобесие потрясает. Что происходит в Почаевской лавре и вокруг нее

Расследование по этому делу сопровождают сотрудники СБУ из Кременецкого районного отдела Тернопольщины.

В июне 2024 года Министерство культуры проводило проверку Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. В состав комиссии, в частности, вошли представители Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника и пожарно-спасательной службы.

По результатам проверки, комиссия выявила факты отсутствия значительного количества икон, «зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году».

В апреле 2023 года тогдашний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что создана комиссия, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Церковь Полиция Тернопольская область Обыски Почаевская лавра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies