Правоохранители проводят обыски в Почаевской лавре на Тернопольщине

На территории Почаевской лавры на Тернопольщине правоохранители проводят обыски. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в областном управлении полиции, пишет Укринформ .

Как отметили в полиции, следователи Кременецкого районного отдела осуществляют процессуальные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом по статье 190, частью 5 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Во время обысков, по информации представителя областного управления полиции Сергея Крета, правоохранители, в частности, изымают документы.

Расследование по этому делу сопровождают сотрудники СБУ из Кременецкого районного отдела Тернопольщины.

В июне 2024 года Министерство культуры проводило проверку Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. В состав комиссии, в частности, вошли представители Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника и пожарно-спасательной службы.

По результатам проверки, комиссия выявила факты отсутствия значительного количества икон, «зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году».

В апреле 2023 года тогдашний министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что создана комиссия, которая проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.