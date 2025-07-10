Правоохранители сообщили о разоблачении «офисников» на Днепропетровщине, мошенники ездили на машинах с РЭБ
На территории Днепропетровской области действовала преступная организация, участники которой создали инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов (Фото: пресс-служба Офиса Генерального прокурора/Telegram)
В Днепропетровской области правоохранители сообщили о разоблачении мошеннического «офиса», который, по данным следствия, специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, на территории Днепропетровской области действовала преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов.
«Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые „колл-центры“, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с „инвестированием“, „торговлей на фондовых биржах“ и использованием криптовалютных платформ», — отмечают в прокуратуре.
Правоохранители сообщили, что деятельность мошенников была направлена на завладение средствами граждан.
По данным следствия, злоумышленники:
- похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений (учредительные и контактные данные);
- осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали о «опасных операциях» или «попытках несанкционированного доступа»;
- по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
Средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карточки, а затем — обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.
Правоохранители провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности, в городах Днепр и Каменское.
Было изъято:
- более 1220 единиц компьютерной техники (системные блоки и ноутбуки),
- автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),
- значительные суммы наличных средств;
- различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.