Правоохранители сообщили о разоблачении «офисников» на Днепропетровщине, мошенники ездили на машинах с РЭБ

На территории Днепропетровской области действовала преступная организация, участники которой создали инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов (Фото: пресс-служба Офиса Генерального прокурора/Telegram)

В Днепропетровской области правоохранители сообщили о разоблачении мошеннического «офиса», который, по данным следствия, специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, на территории Днепропетровской области действовала преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов.

Реклама

«Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые „колл-центры“, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с „инвестированием“, „торговлей на фондовых биржах“ и использованием криптовалютных платформ», — отмечают в прокуратуре.

Правоохранители сообщили, что деятельность мошенников была направлена на завладение средствами граждан.

По данным следствия, злоумышленники:

похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений ( учредительные и контактные данные);

осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, выдавая себя за банковских работников, сообщали о « опасных операциях» или « попытках несанкционированного доступа»;

по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводя в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.

Средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карточки, а затем — обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.

Фото: пресслужба Офісу Генерального прокурора/Telegram

Правоохранители провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности, в городах Днепр и Каменское.

Фото: пресслужба Офісу Генерального прокурора/Telegram

Фото: пресслужба Офісу Генерального прокурора/Telegram

Было изъято:

более 1220 единиц компьютерной техники ( системные блоки и ноутбуки),

автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы ( РЭБ),

значительные суммы наличных средств;

различные поддельные удостоверения, в том числе ФСБ РФ, и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.