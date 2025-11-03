Из Армении в Украину экстрадировали организатора мошеннической схемы, из-за которой волонтеры потеряли более 20 млн грн

В Украину из Армении экстрадировали организатора масштабной мошеннической схемы, из-за которой волонтеры и военные потеряли более 20 миллионов гривен. Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что мужчина вместе с тремя сообщниками создал преступную группировку, которая действовала через фиктивные интернет-магазины и страницы в социальных сетях. Злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей, шин, дронов и тепловизоров, якобы предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины.

Они публиковали фотографии с фронта, отчеты о якобы оказанной помощи военным и использовали патриотическую символику. Товары предлагали по более низким ценам, объясняя это «волонтерскими скидками» или «поставками напрямую из ЕС».

После получения предоплаты, которая иногда достигала сотен тысяч гривен, мошенники прекращали связь с клиентами, блокировали телефоны и страницы, а полученные средства переводили на подставные счета и снимали наличными. Общая сумма похищенных денег превысила 20 миллионов гривен, сообщили в Офисе генпрокурора.

Организатору мошеннической схемы и его трем сообщникам объявили подозрение в масштабном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. В 2023 году обвинительные акты в отношении подозреваемых были переданы в суд.

После разоблачения схемы главный фигурант сбежал за границу, поэтому его объявили в международный розыск. В июне 2025 года его задержали в Армении, а 28 октября передали украинским правоохранителям в пункте пропуска Краковец на границе с Польшей.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, мужчину уже доставили в Украину, где суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.