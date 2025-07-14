«Вежливость была еще более опасна». Главный раввин Украины рассказал, как его преследовал КГБ

Моше Асман , главный раввин Украины, еще во времена СССР стал объектом преследований за религиозную деятельность. В то время он жил в России и об этом периоде своей жизни рассказал в интервью NV .

Асман уточнил, что КГБ преследовал его не за правозащитную, а именно за религиозную деятельность.

«Я довольно рано пришел к мысли, что СССР — это лживая империя, учил Тору, но даже этот духовный поиск советская власть считала протестом. Поэтому да, со мной встречались офицеры КГБ», — вспоминает главный раввин Украины.

Он отметил, что тональность тех встреч и отношение к нему много добавили его пониманию методов пропаганды современной России на Западе.

«Я готовился к тому, что буду сопротивляться, если надо — пойду в тюрьму, но они почувствовали, что я их не боюсь, и вместо того чтобы меня запугивать, наоборот, были очень вежливы, интересовались мной, пытались сделать меня своим союзником», — рассказал Моше Асман.

По его словам, именно тогда он «понял, что страхом они оперировали с теми, кто их боится, но их вежливость еще более опасна».

«Это другое, вежливое лицо России на Западе работает очень мощно. Они боялись правды, потому что правда разрушает диктатуру, а каждый поиск своих корней — религиозных, этнических — соответственно разрушал империю», — констатировал главный раввин Украины.

Моше Асман — самый известный раввин Украины. Видео его обращений с призывом поддержать Украину и способствовать здесь справедливому миру смотрят тысячи людей во всем мире, а сам Асман имеет доступ в кабинеты западных политиков, в которые иногда сложно попасть украинским дипломатам. А еще собирает помощь для переселенцев, вдохновляет военных и спасает людей на прифронтовых территориях.