Моше Асман , главный раввин Украины, в интервью NV рассказал о пути своих детей, которые стали на защиту Израиля и Украины. В 2024 году приемный сын Асмана Матитьягу Самборский погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов.

В ответ на вопрос о том, было ли решение пойти в армию выбором его детей, Моше Асман ответил: «У меня 11 детей. Дочь в армии Израиля, а я сам живу на две страны и на две войны. Антон (Матитьягу) был в Киеве, его призвали, и он пошел воевать, потому что это его долг. Мы старались всегда всех наших детей воспитывать неравнодушными, потому что я и сам неравнодушен».

В разговоре с NV он также вернулся к первым дням войны. Тогда он жил между еврейским поселением Анатевка, которое в свое время помогал основать для евреев-переселенцев из Донецкой и Луганской областей, и Киевом, формировал запасы еды, перевозил людей.

«Я почувствовал, что здесь мое место, я хочу спасти как можно больше людей, и Бог мне в этом помогает», — сказал Моше Асман.

Главный раввин Украины и его жена в 2002 году усыновили 11-летнего Матитьягу Самборского, которого тогда звали Антоном.

29 августа 2024 года Моше Асман сообщил, что последний раз общался с Матитьягу 17 июля, а уже 24 июля после одного из боев защитник пропал без вести.

«Мотя жил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился, и в мае 2024 года у него родилась дочь. Но через неделю после рождения ребенка Мотю призвали в армию. После быстрого курса молодого бойца его сразу направили на передовую», — рассказывал ранее раввин.

Прощание с Матитьягу Самборским состоялось в сентябре 2024 года в Киеве.