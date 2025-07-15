«Мне не нужна встреча ради фото». Как и почему главный раввин Украины планирует встретиться с Трампом

Моше Асман , главный раввин Украины, в интервью NV рассказал о том, имеет ли он возможность встретиться с Дональдом Трампом и чего бы ожидал от такой встречи. Именно Асману весной 2025 года удалось пригласить в Украину Марка Бернса, личного пастора Трампа. Он также бывает в США, где встречается с влиятельными американскими политиками, в том числе и республиканцами.

«Конечно, я мог бы с ним [Трампом] встретиться», — ответил Асман на вопрос о возможности встречи с президентом США.

В то же время он пояснил, что такой встрече должна предшествовать очень качественная подготовка и очень хорошее представление Трампу.

«Мне не нужна встреча ради фото, когда Трамп даже не знает, с кем он встретился. Он просто не услышит. Я очень хочу, чтобы когда время наступит, люди, которые его окружают, объясняли, почему ему важно меня выслушать. Я стараюсь над этим работать. Вот песню написал», — с улыбкой заметил раввин.

В апреле 2025 года Асман обратился к Дональду Трампу с помощью песни и видеоролика, который он опубликовал в соцсетях. Моше Асман назвал свою песню и видео просьбой к Дональду Трампу помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.

Главный раввин Украины рассказал NV, что петь начал только с 2022 года, сначала по зову души. А потом понял, что его творчество получило широкую огласку, поэтому делает это время от времени сознательно.

«Я уверен, что если не Трамп, то в его ближайшем окружении слышали мою песню», — уверяет он.

На вопрос о том, в чем он видит сегодня свою миссию, Асман ответил: «У меня нет определенной цели. Моя цель — чтобы люди не страдали, дать им надежду. И я молюсь, чтобы Украина победила и имела не просто мир, а справедливый мир».