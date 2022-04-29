Взрыв в мэрии Кременной: появилось видео, где видны масштабы разрушений 29 апреля, 12:49 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва разрушена часть здания (Фото:Скриншот видео Антон Геращенко/Twitter)

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с места взрыва в мэрии Кременной, на котором видны масштабы разрушений.

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На нем зафиксировано, как техника с символикой российских оккупантов разбирает завалы.

Взрыв привел з разрушению большей части здания мэрии и полиции захваченного города.

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Во временно захваченной Кременной Луганской области произошел взрыв во время совещания с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и «коллаборантов».

Как сообщил глава Луганской ОВА, в результате взрыва было много погибших и раненых оккупантов.

По словам Геращенко, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены. Также взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».

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