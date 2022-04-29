Взрыв в мэрии Кременной: появилось видео, где видны масштабы разрушений

29 апреля, 12:49
Цей матеріал також доступний українською
В результате взрыва разрушена часть здания (Фото:Скриншот видео Антон Геращенко/Twitter)

В результате взрыва разрушена часть здания (Фото:Скриншот видео Антон Геращенко/Twitter)

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с места взрыва в мэрии Кременной, на котором видны масштабы разрушений.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

На нем зафиксировано, как техника с символикой российских оккупантов разбирает завалы.

Взрыв привел з разрушению большей части здания мэрии и полиции захваченного города.

Видео дня
https://twitter.com/Gerashchenko7/status/1519933832622923776

Во временно захваченной Кременной Луганской области произошел взрыв во время совещания с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и «коллаборантов».

Как сообщил глава Луганской ОВА, в результате взрыва было много погибших и раненых оккупантов.

Читайте также:
«Снесло полздания вместе со всем силовым блоком». В Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались во время «совещания» в мэрии — ОВА

По словам Геращенко, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены. Также взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».

Читайте также:
«Никто не убегал и не сдавал позиции». Гайдай объяснил, почему оккупантам удалось захватить Кременную
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X