Взрыв в мэрии Кременной: появилось видео, где видны масштабы разрушений
В результате взрыва разрушена часть здания (Фото:Скриншот видео Антон Геращенко/Twitter)
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео с места взрыва в мэрии Кременной, на котором видны масштабы разрушений.
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На нем зафиксировано, как техника с символикой российских оккупантов разбирает завалы.
Взрыв привел з разрушению большей части здания мэрии и полиции захваченного города.
Во временно захваченной Кременной Луганской области произошел взрыв во время совещания с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и «коллаборантов».
Как сообщил глава Луганской ОВА, в результате взрыва было много погибших и раненых оккупантов.
По словам Геращенко, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены. Также взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».
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