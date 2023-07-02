В субботу в Мелитополе прогремел мощный взрыв: мэр сообщил о попадании в район базы россиян 2 июля, 12:28 В оккупированном Мелитополе новая «бавовна» (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В субботу, 1 июля, в оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв, его слышали во всех районах.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, зафиксировано попадание в районе фермы в поселке Семеновка, которую российские оккупанты превратили в базу.

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«Раздался один мощный взрыв, который слышали жители всего города. Взрыв произошел на севере Мелитополя, близ поселка Семеновка. Там, где враг захватил ферму, и там была расположена одна из военных баз противника», — пояснил Федоров.

Он добавил, что войска РФ несут огромные потери, а тела сжигают в мобильных крематориях, которые установили в центре Мелитополя.

В то же время, по словам Федорова, противник доставляет на фронт «новое и новое пушечное мясо» через Арабатскую стрелку, через континентальную Россию, а также через запорожскую линию фронта.

В Мелитополе систематически происходит «бавовна». 28 июня там прогремело более пяти взрывов.

В ходе контрнаступления ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении.