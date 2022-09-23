В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв в день псевдореферендума 23 сентября, 09:00 Утром в Мелитополе прогремел мощный взрыв (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром в пятницу, 23 сентября, в захваченном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В этот день оккупанты проводят псевдореферендум.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Иван Федоров.

«Террор оккупантов нарастает. В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день домового „голосования“ на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома», — написал он.

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Федоров добавил, что подробная информация уточняется и призвал местных жителей держаться подальше от российских военных и вражеской техники.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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