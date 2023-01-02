Под Мелитополем утром прогремел мощный взрыв: у оккупантов началась паника 2 января, 09:16 Мощный взрыв прогремел в районе Мелитополя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Рано утром в понедельник, 2 января, под Мелитополем в Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

«Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы. Оккупанты должны наконец понять: пора давать деру с оккупированных территорий. Ведь здесь любителей чужой земли ждет лишь один финал — быть в ней и погребенными», — написал он.

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По данным издания РИА Мелитополь, взрыв прогремел около 5:30 в расположении оккупационных войск между поселками Мирный и Пивничное Мелитопольского района. После этого у оккупантов началась паника, на улицах был слышен гул техники.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь был нанесен удар по расположению мобилизованных российских солдат в Макеевке. Было убито около 400 человек, около 300 ранены.

