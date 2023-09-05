Под Бердянском прогремел мощный взрыв, там располагались оккупанты 5 сентября, 12:33 Дым в районе предположительного взрыва возле оккупированного Бердянска (Фото:t.me/brdVP)

Днем во вторник, 5 сентября, в районе села Осипенко под оккупированным Бердянском прогремел мощный взрыв. Местные паблики сообщили, что рам располагались войска РФ.

По данным Telegram-канала БердянсЬк Сьогодні, российские оккупанты активно расселились вокруг села.

Российская пропаганда заявила о работе своей ПВО и об уничтожении ракеты. Однако в соцсетях отмечают, что на этот раз не было видно работу вражеской ПВО. Вместо этого, жители слышали звуки детонации.

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В самом Бердянске в момент взрыва у людей тряслись окна.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил взрыв в селе Осипенко по своим каналам. Он заявил, что это «добавит цифр в ежедневный репорт нашего Генштаба».

Другие подробности пока не сообщаются.

В оккупированном Бердянске регулярно происходит «бавовна». В конце августа там вспыхнул крупный пожар. Горел цех, куда российские оккупанты завозили свою военную технику.