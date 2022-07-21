Войска РФ ударили по складу с гумпомощью в Николаеве: Ким показал видео ракетной атаки
На складе с гумпомощью находились тысячи тонн продуктов (Фото:Скриншот видео Vitaliy Kim/Twitter)
В ночь на четверг, 21 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по складу с гуманитарной помощью в Николаеве.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Российские оккупанты двумя ракетами атаковали один из наших складов гуманитарной помощи в 3 часа ночи. Тысячи тонн продуктов, предназначенных для детей, пожилых людей и нуждающихся, были сожжены», — написал он в своем Twitter.
Он также опубликовал видео момента ракетной атаки РФ по складу.
Позже в Telegram Ким показал последствия вражеского удара. Склад полностью разрушен.
В ночь на 21 июля РФ выпустила по Николаеву семь ракет С-300. Они попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещении.
Оккупанты обстреливают областной центр практически ежедневно. Власти города планируют закрыть его на несколько дней, чтобы «отработать» адреса возможных коллаборантов.
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