Обломки ракет в двух районах, пожары и погибшие. Последствия самого мощного удара РФ дронами и ракетами по Киеву с весны — фоторепортаж 30 августа, 09:28 Киев после дроновой и ракетной атаки РФ в ночь на 30 августа (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на среду, 30 августа, РФ осуществила новую массированную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе и ракеты. Она стала самой мощной с весны. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

Сначала российские оккупанты запустили по украинской столице несколько групп шахедов, они заходили на Киев с разных направлений. Через некоторое время на столицу полетели российские ракеты, запущенные противников с бортов стратегической авиации Ту-95. Воздушная тревога длилась около трех часов.

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Силам украинской ПВО удалось сбить над Киевом более 20 вражеских целей. Обломки сбитых ракет упали в Дарницком и Шевченковском районах, начались пожары.

В Дарницком районе обломки ракеты упали на крышу супермаркета Ашан, повредив здание.

В Шевченковской районе пострадало административное здание, погибли два охранника — 26 и 36 лет.

Три человека получили ранения, двое из них госпитализированы.

NV собрал фото последствий самой мощной за последнее время атаки РФ.

Фото: Vladyslav Sodel/Reuters

Фото: Yevhenii Zavhorodnii/Reuters

Фото: Yurii Kovalenko/Reuters

Фото: Yurii Kovalenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.