Обломки ракет в двух районах, пожары и погибшие. Последствия самого мощного удара РФ дронами и ракетами по Киеву с весны — фоторепортаж
Киев после дроновой и ракетной атаки РФ в ночь на 30 августа (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
В ночь на среду, 30 августа, РФ осуществила новую массированную атаку на Киев, применив дроны-камикадзе и ракеты. Она стала самой мощной с весны. Погибли два человека, еще трое получили ранения.
Сначала российские оккупанты запустили по украинской столице несколько групп шахедов, они заходили на Киев с разных направлений. Через некоторое время на столицу полетели российские ракеты, запущенные противников с бортов стратегической авиации Ту-95. Воздушная тревога длилась около трех часов.
Силам украинской ПВО удалось сбить над Киевом более 20 вражеских целей. Обломки сбитых ракет упали в Дарницком и Шевченковском районах, начались пожары.
В Дарницком районе обломки ракеты упали на крышу супермаркета Ашан, повредив здание.
В Шевченковской районе пострадало административное здание, погибли два охранника — 26 и 36 лет.
Три человека получили ранения, двое из них госпитализированы.
NV собрал фото последствий самой мощной за последнее время атаки РФ.
Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.